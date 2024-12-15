ВСУ за сутки обстреляли 28 населённых пунктов в Белгородской области
Белгород, 15 декабря, 2024, 11:51 — ИА Регнум. За последние сутки украинские формирования обстреляли 28 населённых пунктов на территории Белгородской области. Об этом 15 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Майский, Разумное, сёлам Ближнее, Головино, Красное, Красный Хутор, Николаевка, Новая Нелидовка, Репное, Таврово, Щетиновка и Ясные Зори выпущено 15 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары с помощью 15 беспилотников, из которых 13 сбиты системой ПВО», — написал он в своём Telegram-канале, напомнив, что в результате этих обстрелов погиб 9-летний мальчик, а его мать и сестра были ранены.
По словам Гладкова, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один дрон самолётного типа над Белгородом, а по селу Байцуры ударили тремя беспилотниками. При этом в Валуйском муниципальном округе в районе посёлка Уразово дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль.
«В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Козинка, Пороз и Почаево выпущен 31 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 9 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Без пострадавших и разрушений», — отметил он.
Гладков уточнил, что сёла Вязовое, Демидовка и Репяховка в Краснояружском районе были трижды обстреляны, в ходе этого по ним было выпущено восемь боеприпасов, а над Прохоровским районом силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа, в обоих случаях всё обошлось без последствий.
«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Терезовка, хуторам Балки и Мухин выпущены 11 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и совершены атаки с помощью шести беспилотников, два из которых сбиты. Повреждены два МКД, один частный дом и автомобиль», — заключил губернатор области.
Как передавало ИА Регнум, ранее 15 декабря глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко сообщил об отражении средствами ПВО атаки украинских беспилотников. По его словам, в результате этого нет пострадавших и повреждений.
В ночь на 15 декабря силы ПВО армии России перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА. Из этого числа 13 дронов были сбиты над Чёрным морем и ещё по одному над Курской и Белгородской областями.