Белгород, 15 декабря, 2024, 11:51 — ИА Регнум. За последние сутки украинские формирования обстреляли 28 населённых пунктов на территории Белгородской области. Об этом 15 декабря сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

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«В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Майский, Разумное, сёлам Ближнее, Головино, Красное, Красный Хутор, Николаевка, Новая Нелидовка, Репное, Таврово, Щетиновка и Ясные Зори выпущено 15 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и нанесены удары с помощью 15 беспилотников, из которых 13 сбиты системой ПВО», — написал он в своём Telegram-канале, напомнив, что в результате этих обстрелов погиб 9-летний мальчик, а его мать и сестра были ранены.

По словам Гладкова, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили один дрон самолётного типа над Белгородом, а по селу Байцуры ударили тремя беспилотниками. При этом в Валуйском муниципальном округе в районе посёлка Уразово дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль.

«В Грайворонском муниципальном округе по посёлку Горьковский, сёлам Безымено, Глотово, Козинка, Пороз и Почаево выпущен 31 боеприпас в ходе 5 обстрелов и совершены атаки 9 БПЛА, один из которых сбит системой ПВО. Без пострадавших и разрушений», — отметил он.

Гладков уточнил, что сёла Вязовое, Демидовка и Репяховка в Краснояружском районе были трижды обстреляны, в ходе этого по ним было выпущено восемь боеприпасов, а над Прохоровским районом силы ПВО сбили беспилотник самолётного типа, в обоих случаях всё обошлось без последствий.

«В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино, селу Терезовка, хуторам Балки и Мухин выпущены 11 боеприпасов в ходе трёх обстрелов и совершены атаки с помощью шести беспилотников, два из которых сбиты. Повреждены два МКД, один частный дом и автомобиль», — заключил губернатор области.

Как передавало ИА Регнум, ранее 15 декабря глава Туапсинского района Кубани Сергей Бойко сообщил об отражении средствами ПВО атаки украинских беспилотников. По его словам, в результате этого нет пострадавших и повреждений.

В ночь на 15 декабря силы ПВО армии России перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА. Из этого числа 13 дронов были сбиты над Чёрным морем и ещё по одному над Курской и Белгородской областями.