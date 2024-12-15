Донецк, 15 декабря, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Группировка украинских формирований численностью порядка 700 боевиков, включая отряд спецназа, оказалась в полном окружении южнее города Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 декабря рассказал глава комиссии Общественной палаты РФ, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

«Котёл» для украинских боевиков южнее Курахова в районе сёл Успеновка, Анновка и Весёлый Гай захлопнулся. В окружение попало около 700 боевиков ВСУ, в том числе отряд специального назначения, который недавно туда перебросили», — процитировало его слова «РИА Новости».

По словам главы комиссии ОП, попавшие в окружение украинские бойцы не оказывают организованного сопротивления и не обороняются, пытаясь по полям и руслу реки уйти из окружения разрозненными группами.

Рогов уточнил, что главные силы украинской армии на этом участке фронта сейчас проводят контратаки на позиции Вооружённых сил России западней Успеновки, с целью попытки создания коридора для своей попавшей в «котёл» группировки.

«При этом, согласно перехватам, до полного окружения группировка ВСУ не менее восьми раз запрашивала команды отступить и эвакуироваться, однако им было отказано», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 15 декабря глава ДНР Денис Пушилин рассказал о наращивании российскими войсками темпов освобождения Курахово. Он отметил, что бои ведутся уже на территории самого города, где армия России освобождает улицу за улицей.

Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов рассказал, что российские военные освободили здание горсовета в западной части города Курахово, подняв над ним государственный флаг РФ.

В силовых структурах РФ 12 декабря сообщили, что российские военные фактически заблокировали группировку украинской армии на территории теплоэлектростанции в Курахово. Уточнялось, что военные ВСУ безрезультатно пытаются покинуть территорию ТЭС.