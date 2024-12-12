ДНР, 12 декабря, 2024, 12:05 — ИА Регнум. Группировка Вооружённых сил Украины (ВСУ), находящаяся на территории теплоэлектростанции в Курахово в Донецкой Народной Республике (ДНР), фактически заблокирована российскими военными. Об этом 12 декабря сообщили в силовых структурах.

Алексей Майшев/РИА Новости

Бойцы украинской армии решили укрыться на территории ТЭС, оборудовав огневые позиции.

«Естественно, есть укрытия — инфраструктура, оставленная тем самым ненавистным для противника советским режимом. Только прошлые уроки оказались ими не учтены — и теперь ВСУ фактически заблокированы на этой ТЭС», — процитировал ТАСС источник.

Отмечается, что украинские военные предпринимают безуспешные попытки покинуть территорию станции.

Как передавало ИА Регнум 10 декабря, в Курахово началось неорганизованное бегство частей ВСУ. По словам председателя комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова, бои перекинулись в том числе в западную часть города. Украинские бойцы возвели основные укрепрайоны в районе трубного завода и ТЭС.

В силовых структурах 5 декабря рассказали, что ВС России перерезали трассу Курахово ― Запорожье в ДНР, фактически лишив украинские формирования шансов выйти из города. Оборона ВСУ к северу от Курахово продавлена, добавил представитель силовых структур. Днём ранее Рогов заявил, что большинство территорий в Курахово находится под контролем российских войск.