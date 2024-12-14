Москва, 14 декабря, 2024, 07:12 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 14 декабря перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 37 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в оборонном ведомстве.

В военном ведомстве уточнили, что по 12 украинских БПЛА были сбиты над Курской областью и Краснодарским краем. Ещё семь беспилотников уничтожены над Брянской областью, пять — над территорией Орловской области и один БПЛА над акваторий Азовского моря.

Как передавало ИА Регнум, ночью 14 декабря губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в регионе в результате массированной атаки украинских беспилотников произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры. По его информации, жертв и пострадавших в результате атаки ВСУ нет.

В это же время губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об уничтожении в регионе семи беспилотников ВСУ. По информации губернатора, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Перед этим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в нескольких муниципалитетах региона перехвачены и уничтожены украинские беспилотники. В станице Марьянской обломки одного из БПЛА упали на частный дом, частично повреждены хозпостройки, выбиты окна. По данным губернатора края, пострадавших в результате атаки нет. Точное количество сбитых БПЛА Кондратьев не привёл.