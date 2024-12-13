Москва, 13 декабря, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь 13 декабря уничтожили 13 украинских беспилотников. Об этом проинформировали в Министерстве обороны РФ.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов», — сообщили в оборонном ведомстве.

Там уточнили, что пять беспилотников были перехвачены и сбиты над Курской областью, ещё четыре — над Белгородской, три — над Ростовской и один — над Липецкой областью.

Как передавало ИА Регнум, Минобороны сообщило, что вечером 12 декабря силы противовоздушной обороны (ПВО) ВС России перехватили 10 украинских беспилотников в небе над Белгородской и Ростовской областями. Уточнялось, что шесть беспилотников перехвачены и уничтожены над Ростовской областью, ещё четыре — над Белгородской.

Перед этим врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО сбили пять украинских беспилотников в районе Новошахтинска. Он уточнил, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Позже губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что мирный житель пострадал в Белгородском районе при атаке украинского беспилотника.