Париж, 12 декабря, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен назвать имя кандидата на пост премьер-министра страны утром 13 декабря. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на коммюнике Елисейского дворца.

ИА Регнум

«Коммюнике о назначении премьер-министра будет опубликовано завтра утром», — сказано в сообщении.

Перед этим французские СМИ писали, что имя нового премьер-министра Макрон объявит вечером в четверг, 12 декабря.

Как передавало ИА Регнум, 4 декабря Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло резолюцию о вотуме недоверия правительству премьер-министра Мишеля Барнье, назначенного на этот пост 5 сентября. Документ на рассмотрение внесли депутаты от левых партий. Соответствующее решение поддержал 331 депутат при необходимых 289 голосах.

Макрон перед голосованием по вотуму недоверия правительству предупредил, что не покинет добровольно свой пост, пока не истечёт срок его полномочий. Он также назвал призывы к его отставке «политической фикцией». По словам Макрона, он гордится доверием граждан и уверен, что полезен Франции.

В обращении к французам после отставки правительства 5 декабря Макрон вновь заявил, что не собирается в отставку и останется на посту главы государства до окончания срока своих полномочий в 2027 году. Французский лидер отметил, что за время своего нахождения у власти планирует как можно сильнее сплотить правительство, чтобы решить все поставленные вопросы.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 5 декабря заявил, что Макрон не смог удержать власть в стране и утратил доверие французов. По его словам, действующий президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса.