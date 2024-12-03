Париж, 4 декабря, 2024, 02:30 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не уйдёт добровольно с поста, пока не истечёт срок полномочий. Он исключил возможность ухода с должности в преддверии голосования по вотуму о недоверии правительству, которое состоится 4 декабря. Об этом сообщило агентство France Presse.

ИА Регнум Макрон, парламент

«Это не имеет смысла, недостойно говорить такие вещи. Если я стою перед вами, то это потому, что я был дважды избран французским народом», — заявил Макрон журналистам во время визита в Саудовскую Аравию.

Президент подчеркнул, что призывы к его отставке — «политическая фикция», а он гордится доверием граждан и уверен в своей полезности стране.

Макрон также заверил, что благодаря своей энергии будет с народом до «последней секунды».

Как сообщало ИА Регнум, оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия премьер-министру Мишелю Барнье, который 2 декабря провёл законопроект о бюджете социального страхования в обход депутатов, заявила лидер фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» в парламенте Матильда Пано. Отмечается, что Барнье «жестоким бюджетом» пошёл на риск отставки правительства. Кабинет министров уйдёт в отставку в случае, если за это проголосуют по меньшей мере 289 из 577 депутатов.

Мишель Барнье инициировал принятие спорного законопроекта о социальных расходах бюджета без одобрения парламента, ссылаясь на одну из статей конституции. Это вызвало недовольство как правых, так и левых политических сил, которые намерены выразить вотум недоверия правительству. Отставка правительства Франции после голосования о вотуме недоверия Мишелю Барнье может поднять вопрос об отставке Эммануэля Макрона.

5 сентября новым премьер-министром страны был назначен бывший еврокомиссар и экс-глава министерства иностранных дел Франции Барнье.