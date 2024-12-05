Москва, 5 декабря, 2024, 10:20 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон не смог удержать власть в стране и утратил доверие французов. Об этом 5 декабря заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Michel Euler/AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон

Решение парламента о вотуме недоверия, которое правительство Франции, сформированное Макроном, получило впервые с 1962 года, спикер ГД назвал закономерным итогом. Теперь, по его словам, действующее правительство обязано уйти в отставку.

«Попытка удержать власть любыми способами Макрону не удалась. Действующий президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса. Времена де Голля и Миттерана остались далеко в прошлом», ― написал Володин в Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Франция потеряла не только свою субъектность в выработке общеевропейской позиции, но и независимость в принятии решений.

Также, указал спикер Госдумы, глава государства позволил США втянуть Францию в украинский конфликт и сделал попытку оказаться лидером Евросоюза по поддержке Киева. Все это, отметил Володин, привело к тому, что Макрон утратил доверие французов.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о вотуме недоверия правительству под председательством экс-главы министерства иностранных дел Мишеля Барнье. Вотум недоверия инициировали 185 депутатов, поддержал 331 депутат при необходимых 289 голосах. После голосования парламентарии аплодировали принятому решению. Свергнутое правительство проработало менее трёх месяцев.

Состав правительства Барнье во Франции огласили 22 сентября. В него не вошли представители левой коалиции и правых сил, которые на июльских выборах заняли первое и третье места соответственно.

2 декабря оппозиция во французском парламенте выдвинула вотум недоверия Барнье, который провёл законопроект о бюджете социального страхования в обход депутатов.

Ожидается, что после вынесения вотума недоверия и ожидаемой отставки правительства Макрон вечером 5 декабря выступит с обращением к нации.

Ранее президент Франции заявил, что не уйдёт добровольно с поста, пока не истечёт срок полномочий. Призывы к отставке — «политическая фикция», утверждал Макрон. По его словам, он гордится доверием граждан и уверен в своей полезности стране. Французский лидер также заверил, что благодаря своей энергии будет с народом до «последней секунды».