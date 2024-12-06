Париж, 6 декабря, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается покидать пост президента республики до окончания срока своих полномочий, которые истекают в 2027 году, в обращении к французам после отставки правительства. Трансляция велась 5 декабря в официальном аккаунте Елисейского дворца в соцсети Х.

Evan Vucci/AP/TASS Президент Франции Эммануэль Макрон

«Меня избрали на пятилетний срок, и я буду выполнять свои обязанности до конца моего мандата», — сказал французский лидер.

По словам Макрона, его обязанность — обеспечивать надлежащее функционирование институтов власти, независимость страны и защиту населения Франции.

Глава государства напомнил, что не сможет выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание в 2027 году. Французский лидер отметил, что за время своего президентского срока планирует как можно сильнее сплотить правительство, чтобы решить все поставленные вопросы.

Макрон также пообещал назначить нового главу правительства в ближайшие дни. По его словам, он поручил премьер-министру сформировать правительство, выражающее общий интерес, в которое войдут все политические силы.

Как сообщало ИА Регнум, 4 декабря Национальное собрание Франции (нижняя палата парламента) приняло резолюцию о вотуме недоверия правительству Мишеля Барнье. Документ на рассмотрение внесли депутаты от левых партий. Соответствующее решение поддержал 331 депутат при необходимых 289 голосах.

Макрон перед голосованием по вотуму о недоверии правительству предупредил, что не покинет добровольно свой пост, пока не истечёт срок его полномочий. Он также назвал призывы к его отставке «политической фикцией». По словам Макрона, он гордится доверием граждан и уверен, что полезен Франции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 5 декабря заявил, что Макрон не смог удержать власть в стране и утратил доверие французов. По его словам, действующий президент Франции довёл некогда процветающую страну до состояния глубокого политического и экономического кризиса. Решение парламента о вотуме недоверия правительству республики он назвал закономерным итогом.

Согласно результатам опроса социологической службы Ifop-Fiducal, проведённого по заказу издания Paris Match и радиостанции Sub Radio, в котором в период с 12 по 14 сентября приняли участие 1003 гражданина Франции в возрасте от 18 лет, президент Франции занял 44-е место по популярности среди французских политиков. Его рейтинг одобрения составил 31%.

При этом лидером среди политиков Франции по результатам опроса стал назначенный 5 сентября на пост премьер-министра республики Мишель Бранье, доверие к которому выразили 57% респондентов. Вслед за ним расположился бывший премьер-министр Эдуар Филипп (55%).