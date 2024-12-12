Тель-Авив, Израиль, 12 декабря, 2024, 22:48 — ИА Регнум. ВВС Израиля ведут подготовку к возможным ударам по иранским ядерным объектам. Об этом 12 декабря сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники.

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«Израильские ВВС продолжают подготовку к возможным ударам по ядерным объектам Ирана после ослабления поддерживаемых Тегераном группировок на Ближнем Востоке и падения режима Асада в Сирии», — отмечает издание.

Уточняется, что в связи с изменениями на Ближнем Востоке, связанными с падением режима Башара Асада, Израиль намерен воспользоваться нестабильной ситуацией в Сирии, чтобы укрепить свои позиции в регионе. ВВС Израиля удалось вывести из строя большую часть систем ПВО Сирии, и командование Израиля полагает, что появилась возможность нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана.

Кроме того, источники издания предполагают, что «изоляция» Ирана может мотивировать его на развитие ядерной программы, поэтому власти Израиля могут отдать приказ о нанесении превентивных ударов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своём обращении к гражданам Ирана, Тель-Авив хочет мира со «свободным Ираном» и это может случиться раньше, «чем многие думают». По его мнению, иранский народ «страдает от угнетения» властей Ирана, добавив, что верит то, что Иран будет «свободной страной».

1 октября Иран в качестве мести за гибель лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы нанёс массированный ракетный удар по территории Израиля. Со стороны Ирана было выпущено более 180 баллистических ракет, но израильские средства противовоздушной обороны перехватили большинство из них.

5 октября ЦАХАЛ признала, что в результате ракетного удара поражены авиабазы Неватим и Тель-Ноф израильских военно-воздушных сил. При этом уточнялось, что попадание по объектам не повлияло на боеготовность израильских войск.

26 октября Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковали объекты на территории Ирана в ответ на массированную атаку 1 октября. Израиль задействовал свыше 100 самолётов, включая стелс-истребители F-35, и нанёс удары по объектам иранской оборонной промышленности, в числе которых предприятия по производству беспилотников и базы запуска баллистических ракет.

Власти Ирана в конце ноября объявили о введении в эксплуатацию новых центрифуг для обогащения урана в ответ на принятие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции против гражданской ядерной программы страны.

В начале августа 2024 года депутат иранского парламента Ахмад Ардастанидопустил, что Иран, скорее всего, уже смог получить ядерное оружие. К такому мнению он пришёл, обратив внимание на уверенность, с которой вооружённые силы республики нанесли удар по Израилю 1 октября.

Российская сторона призвала стороны конфликта к сдержанности. Как заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, Израилю и Ирану необходимо найти выход из спирали неконтролируемой эскалации.