Тегеран, 4 августа, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Иран, вероятно, обладает ядерным оружием, заявил депутат иранского парламента Ахмад Ардастани.

Иван Шилов ИА Регнум

«Похоже, что Иран получил ядерное оружие, поэтому он с такой уверенностью смог провести авиаудар по территории Израиля, а до этого по американской базе в иракском Айн аль-Асаде», — цитирует депутата Ардастани агентство Khabar-e Online.

Как отмечает депутат, активное настаивание западных стран на постоянном контроле атомной деятельности в Иране со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), а также предоставление иранских атомных объектов инспекторам агентства, свидетельствует о том, что Тегеран мог обзавестись ядерным оружием.

Как передавало ИА Регнум, в конце апреля немецкое издание Bild писало, что Иран может завершить в скором времени разработку ядерного оружия.

По мнению директора Центра продвинутой безопасности, стратегических и интеграционных исследований (CASSIS) при Университете Бонна Ульриха Шли, о возможности скорого создания Тегераном ядерного оружия свидетельствует и массированный удар Ирана по территории Израиля. Кроме того, эксперт не исключил, что Иран может применить новое вооружение в целях устрашения.

Эксперт по Ирану Сима Шайн, работающая в Институте исследования национальной безопасности, связанном с Тель-Авивским университетом, предположила, что Иран уже может иметь достаточное количество обогащённого урана для создания ядерного оружия.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по итогам заседания Совета Безопасности Организации Объединённых Наций 15 апреля заявил, что факт накопления Ираном обогащённого урана не означает наличие у Тегерана ядерного оружия. По его словам, МАГАТЭ не обладает достоверной информацией и не может делать заявлений о создании Ираном ядерного оружия.