Тегеран, 24 ноября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Власти Ирана объявили о введении в эксплуатацию новых центрифуг для обогащения урана в ответ на принятие Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) резолюции против гражданской ядерной программы страны. Об этом сообщил спикер иранского меджлиса (парламента) Мохаммад Багер Галибаф, его слова передаёт местный телеканал Press TV.

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По словам председателя меджлиса, 24 ноября Иран ввёл в действие новые передовые центрифуги для обогащения урана. Мохаммад Багер Галибаф также заявил, что «нереалистичный, политизированный и деструктивный подход», принятый Великобританией, Францией, Германией и США, привёл к «необоснованной и неконсенсусной» резолюции о мирной ядерной деятельности Ирана.

«Вопрос об ответе Исламской Республики на политическое злоупотребление Советом управляющих МАГАТЭ был немедленно вынесен на повестку дня, и начался запуск серии новых и усовершенствованных центрифуг», — добавил он.

21 ноября совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию с критикой Ирана за отсутствие сотрудничества по ядерной проблеме. Как передавало ИА Регнум, в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что Россия решительно отвергает решение МАГАТЭ по Ирану.

16 ноября министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объявил, что Тегеран планирует возобновить переговоры о возвращении к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) или так называемой ядерной сделке. Он сообщил, что переговоры о возобновлении СВПД начались ещё в 2021 году, этот путь продолжился, и в Иране достигли некоторых результатов.

В начале августа 2024 года депутат иранского парламента Ахмад Ардастани допустил, что Иран, скорее всего, уже смог получить ядерное оружие. К такому мнению он пришёл, обратив внимание на уверенность, с которой вооружённые силы республики нанесли удар по Израилю 1 октября.