Москва, 12 декабря, 2024, 19:05 — ИА Регнум. После удара ВСУ ракетами ATACMS по Таганрогу мяч находится на стороне России. Об этом 12 декабря заявил военный эксперт, член президиума общероссийской организации «Офицеры России» подполковник запаса Роман Шкурлатов в разговоре с ИА Регнум. Специалист также добавил, что ответ будет либо таким же — системой «Орешник», либо ещё серьёзней.

ИА Регнум

11 декабря в Минобороны России раскрыли подробности удара ВСУ по Таганрогу шестью американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Две ракеты были сбиты зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Панцирь», траекторию остальных удалось изменить благодаря работе средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), уточнили в ведомстве.

«Несмотря на все наши предупреждения, несмотря на применение системы «Орешник», Запад опять идёт на повышение градуса конфронтации. То есть бьёт дальнобойными системами по международно-признанной территории России. Ну, соответственно, мяч на нашей стороне», — поделился мнением эксперт.

По словам специалиста, ответные действия будут произведены, скорее всего, по территории Украины. Шкурлатов отметил, что необходимо ответить так, чтобы Запад действительно прочувствовал всю меру ответственности за свои решения.

«Я не сомневаюсь, что удар ответный будет. Чем он будет произведён, гадать не хочу. По логике вещей — либо чем-то более серьёзным, либо тем же самым «Орешником», но уже с какой-то боевой начинкой. Неядерной, естественно, но какой-то не просто баллистикой, не просто кинетической энергией, болванками, а может быть, что-то уже более детонирующее», — заявил военный эксперт.

Шкурлатов обратил внимание на то, что российские военные достаточно успешно могут противостоять этим дальнобойным западным системам. Это связанно с тем, что ракеты ATACMS — это не новая цель для российской ПВО. Специалист отметил, что военные уже раньше сталкивались с такими ракетами.

«Мы с ними сталкивались, уже были попытки атаковать объекты, находящиеся на территории республики Крым, были попытки атаковать Крымский мост. Поэтому, в принципе, для наших систем ПВО и людей, которые обслуживают эти системы, данная цель не является новой. Не первый раз сталкиваемся, соответственно, умеем и перехватывать, и давить РЭБом, как мы видим, тоже уже научились», — уточнил эксперт.

12 декабря избранный президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что самая опасная ситуация на данный момент — это глупое решение главы киевского режима Владимира Зеленского наносить ракетные удары по России. По мнению специалиста, Трамп ведёт вообще какую-то очень странную игру, заставляя сомневаться в том, что он действительно будет делать после инаугурации 20 января.

«Его риторика уже на сегодняшний день немножко изменилась. А что будет после 20 января, предположить сложно. Сегодня он говорит, на мой взгляд, такие вещи, понимая то, что никакой ответственности за свои слова он не несёт. То есть он просто избранный президент, решение не за ним. На данный момент он пытается выглядеть, скажем так, хорошим парнем в глазах мирового общественного мнения. Посмотрим, как он будет действовать после того, как все полномочия будут в его руках», — заключил Шкурлатов.

Как передавало ИА Регнум, 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге заявил, что Российская армия обязательно ответит на удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Таганрогу американскими ракетами ATACMS. По его словам, ответная реакция последует тогда, когда будет целесообразной, но последует обязательно.

В то же день пресс-секретарь Пентагона заявила, что ВС России могут в течение ближайших дней нанести новый удар гиперзвуковым баллистическим ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по контролируемой Киевом территории. Она не уточнила, когда конкретно и по какому объекту может быть нанесён удар «Орешником».

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил российский лидер.