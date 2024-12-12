Вашингтон, 12 декабря, 2024, 11:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы России могут в течение ближайших дней нанести новый удар гиперзвуковым баллистическим ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по контролируемой Киевом территории. Об этом 11 декабря заявила на брифинге пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх.

«РФ в ближайшие дни может снова ударить ракетой «Орешник» по территории Украины», — сказала она.

При этом Сингх не уточнила, когда конкретно и по какому объекту может быть нанесён удар «Орешником».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 11 декабря Минобороны сообщило об ударе американскими дальнобойными ракетами ATACMS по Таганрогу. В ведомстве подчеркнули, что атака западным оружием по территории РФ не останется без ответа.

Ранее в оборонном ведомстве указывали на то, что к ударам Вооружённых сил Украины (ВСУ) такими ракетами, как ATACMS, причастны США, поставившие такое оружие киевскому режиму. В Минобороны уточнили, что все полётные задания в такие ракеты вводят специалисты из США на основе собственных данных американской спутниковой разведки. ВСУ не способны самостоятельно использовать такое высокотехнологичное оружие.

Украинские формирования не в первый раз применяют дальнобойные ракеты Запада для ударов вглубь территории РФ. Перед этим были попытки атаковать с помощью ATACMS Брянскую и Курскую области. В ответ Россия применила новейшую гиперзвуковую баллистическую ракету средней дальности «Орешник». ВС РФ 21 ноября нанесли удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Президент России Владимир Путин 28 ноября заявил, что удары западным дальнобойным оружием по российской территории означают прямое вовлечение НАТО в конфликт на Украине. Риски новых ударов западным оружием по территории РФ есть, но на них обязательно будет дан ответ, добавил российский лидер.