Москва, 12 декабря, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Российская армия обязательно ответит на удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Таганрогу американскими ракетами ATACMS. Об этом 12 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Army. mil Пуск ракеты ATACMS

«Я хочу напомнить абсолютно недвусмысленное и прямое заявление Министерства обороны Российской Федерации, которое было вчера, где четко сказано, что ответ последует», — отметил представитель Кремля.

По его словам, ответная реакция последует тогда, когда будет целесообразной, но последует обязательно.

Как сообщало ИА Регнум, утром 11 декабря была совершена ракетная атака на Таганрог. В результате повреждения получил промышленный объект и сгорели 14 автомобилей. В городе без тепла остались 27 многоквартирных домов.

В Минобороны установили, что для удара использовались шесть баллистических ракет ATACMS производства США. Средства ПВО сбили две из них. Остальные отклонили средствами радиоэлектронной борьбы. Оборонное ведомство подчеркнуло, что удар западным дальнобойным оружием по территории России не останется без ответа.

На следующий день пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх заявила, что ВС России могут в течение ближайших дней нанести новый удар гиперзвуковым баллистическим ракетным комплексом средней дальности «Орешник» по контролируемой Киевом территории. Она не уточнила, когда конкретно и по какому объекту может быть нанесён удар «Орешником».