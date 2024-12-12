Пекин, 12 декабря, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Россия готова к проведению переговоров с украинской стороной, однако только при понимании Киевом сложившихся на земле реалий и предложений президента РФ Владимира Путина. Об этом 12 декабря заявил журналистам в Пекине заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Дмитрий Медведев

«Готовы к возобновлению переговоров с Украиной, но только при понимании Украиной тех реалий, которые сложились, как принято говорить, на земле, и тех предложений, тех позиций, которые были сформулированы президентом Путиным в ходе его выступления на коллегии Министерства иностранных дел в этом году», — указал он по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Медведев также отметил, что в ходе диалога с китайским лидером они обсуждали ситуацию вокруг Украины и кризис в Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 декабря руководитель офиса главы киевского режима Андрей Ермак заявил, что Украина не готова вести переговоры с Россией, потому что хочет быть в сильной позиции перед их началом. По его утверждению, Киеву также нужны гарантии безопасности и больше оружия и техники.

При этом 11 декабря советник главы офиса киевского режима Михаил Подоляк заявил, что Украина может согласиться на переговоры с Россией, но не на условиях Москвы. Он также заявил, что это будут не мирные переговоры, а переговоры о заморозке конфликта.

В ноябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с Москвой. Путин неоднократно отмечал, что РФ готова к ведению диалога, однако украинская сторона это официально запретила.

Президент РФ 28 ноября в очередной раз заявил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Он также напомнил об условиях разрешения кризиса, в числе которых — вывод Киевом войск из российских регионов, признание территориальных реалий и отказ от намерений вступить в НАТО.