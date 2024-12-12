Киев, 12 декабря, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Украина не готова к переговорам с Россией, так как для их начала стране требуется быть в сильной позиции. Об этом 12 декабря заявил руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных», — процитировало его издание «Страна. ua».

По его словам, стране нужны гарантии безопасности и большее количество вооружения и техники.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что страна может согласиться на переговоры с Россией, но не на её условиях. По его словам, это будут обсуждения, касающиеся заморозки конфликта. Подоляк при этом заявил, что Западу нужно усилить давление на Россию, чтобы «обеспечить» Киеву достижения его интересов.

4 декабря генсек военного блока Марк Рютте заявил, что Украина должна отложить любые мирные переговоры до момента, пока не получит от НАТО новое вооружение и технику для своей армии. По его словам, Киеву следует продвинуться на поле боя, чтобы занять более сильную позицию на переговорах.

28 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия всегда была готова начать переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Глава государства также напомнил об условиях разрешения кризиса, среди которых вывод Киевом войск из российских регионов и отказ от планов вступить в НАТО.