Москва, 11 декабря, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Вооружённые силы России взяли в плен в общей сложности порядка 500 украинских бойцов за период вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в приграничные районы Курской области. Об этом 11 декабря рассказали в российских силовых структурах.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Всего в плен за всё время [вторжения украинской армии в курское приграничье] — с 6 августа — взяты около 500 боевиков ВСУ», — привёл слова представителя силовых структур ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, 7 декабря украинский военный Максим Красюха рассказал, что бойцы ВСУ пытались убить FPV-дронами сдавшихся в плен сослуживцев. По словам пленного, он по собственной воле сложил оружие и сдался в плен, увидев российских военных.

Мобилизованный во временно контролируемом Киевом городе Запорожье украинский военный Евгений Гор 6 декабря сдался в плен армии России в курском приграничье. Он рассказал, что до начала спецоперации работал на Запорожской АЭС в Энергодаре.

Насильно мобилизованный в ряды ВСУ украинский боец Руслан Сычевский 3 декабря рассказал, что сдался в плен армии России, чтобы воссоединиться со своей семьёй, проживающей в Курске. Пленный заявил об унизительном отношении к себе со стороны украинских военкомов и руководителей подразделений ВСУ, призвав сослуживцев сдаваться в плен.