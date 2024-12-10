Москва, 10 декабря, 2024, 10:38 — ИА Регнум. Российские военные вошли на территорию приграничья Сумской области в южном направлении от города Суджа в Курской области. Об этом 10 декабря сообщил Telegram-канал «Военное дело».

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Сообщают, что ВС РФ после освобождения [населённого пункта] Плёхово [в курском приграничье] зашли в Сумскую область», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой манёвр может быть попыткой обойти группировку украинских формирований в приграничных районах Курской области с тыла.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 декабря в городе Конотопе в Сумской области прогремели взрывы. В то время на территории региона была объявлена воздушная тревога.

Министерство обороны РФ 28 ноября сообщило об ударе российских военных по трём установкам американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS украинских боевиков в Сумской области. В результате этого ВСУ лишились как минимум 30 военнослужащих.