Пекин, 12 декабря, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином заявил, что привёз ему личное послание от президента России Владимира Путина.

Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Я искренне рад нашей новой встрече. Два года назад такая встреча была, и сейчас она тоже проходит по линии взаимодействия между нашими правящими партиями. Я хочу передать вам привет, наилучшие пожелания от президента Путина, а также личное послание от него», — сказал Медведев.

Он находится с двухдневным рабочим визитом в Китае.

Как передавало ИА Регнум, 11 декабря Медведев заявил, что англосаксы пытаются вбивать клин в отношения России и Китая, но им это не удастся. Он добавил, что в двух странах господствуют добрососедские, равноправные, взаимовыгодные, полезные и дружественные отношения.

23 октября Путин заявил, что отношения России и КНР показывают хороший пример того, как страны должны взаимодействовать друг с другом. Он отметил, что за 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

Си Цзиньпин 22 октября подчеркнул, что за минувшее десятилетие отношения России и Китая прошли огромный путь и приобрели беспрецедентный характер. Он также отметил вклад сотрудничества России и Китая в защиту справедливости в мире и назвал БРИКС важнейшей платформой для консолидации стран.