Казань, 23 октября, 2024, 01:34 — ИА Регнум. Отношения России и КНР показывают хороший пример того, как страны должны взаимодействовать друг с другом. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин во время встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином 22 октября в Казани на саммите БРИКС.

Кристина Кормилицына, фотохост-агентство brics-russia2024.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Президент, приветствуя китайского лидера, акцентировал, что Россия ценит традиционно высокий уровень взаимодействия КНР и РФ в БРИКС.

«Авторитет нашего объединения и его влияние возросло. И мы намерены дальше укреплять эту организацию, сделали всё, что от нас зависит, в ходе нашего председательства, чтобы так оно и было», — заверил Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что за 75 лет российско-китайские отношения вышли на уровень всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия.

«Мы можем с полной уверенностью утверждать, что они стали образцом того, как в современном мире должны строиться отношения между государствами», — подчеркнул президент.

Он добавил, что многоплановое сотрудничество стран построено на равноправии и носит взаимовыгодный и абсолютно неконъюнктурный характер.

Наблюдатели за БРИКС отмечают, что перераспределение сил в мире — это неизбежный процесс, который определяется законами истории. Европа и Северная Америка утратили своё лидерство, не желая приспосабливаться к новым условиям. Теперь внимание всего мира приковано не к встречам «Большой семёрки», а к заявлениям, сделанным на саммите.

Как сообщало ИА Регнум, китайский лидер прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС 22 октября специальным бортом.

Экономическое взаимодействие между Россией и Китаем сохраняется и растёт, несмотря на внешние обстоятельства. Об этом 22 октября заявил Владимир Путин на встрече с Си Цзиньпином на полях саммита БРИКС в Казани.

По итогам 2023 года взаимный товарооборот между Россией и Китаем достиг рекордного значения — $227,7 млрд. Рост по сравнению с 2022 годом составил 23%.

2 октября Си Цзиньпин поздравил Путина с 75-летием установления дипотношений и подчеркнул, что взаимовыгодные добрососедские отношения и всестороннее стратегическое сотрудничество стали наиболее существенными показателями отношений между двумя странами, а политическое взаимодоверие и результаты сотрудничества внесли важный вклад в повышение благосостояния двух народов и построение более справедливого миропорядка.