Бухарест, 12 декабря, 2024, 10:24 — ИА Регнум. Высший кассационный суд Румынии (ВКС) отклонил жалобу лидера партии «Альянс за союз румын» Джордже Симиона на решение Конституционного суда (КСР) аннулировать итоги первого тура президентских выборов. Об этом 11 декабря сообщил телеканал Realitatea.

Zhang Gaiping/XinHua/Global Look Press

«Суд отклоняет жалобу как неприемлемую. Вердикт инстанции окончательный», — указано в решении.

Отмечается, что такое решение было принято, так как никакая другая инстанция не может вынести решение после решения Конституционного суда.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов, а глава «Союза спасения румын» Елена Ласкони — 19,16% голосов.

6 декабря суд отменил итоги первого тура президентских выборов. Такое решение приняли после срочного совещания. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании.

Джорджеску заявил, что решение КС Румынии аннулировать результаты выборов президента является государственным переворотом. По его словам, правосудие в стране потеряло свою суть. Бывший кандидат заверил, что будет продолжать борьбу, и подчеркнул, что за ним никто не стоит, за его спиной только румынский народ.

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков также назвал произошедшее госпереворотом. Он напомнил, что суд ранее подтвердил результаты выборов. Член Совфеда назвал причиной произошедшего победу в первом туре выборов независимого кандидата, которого, по мнению правящей румынской элиты и евролибералов, нельзя допускать к власти.