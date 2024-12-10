Варшава, 10 декабря, 2024, 15:09 — ИА Регнум. В течение последних недель положение украинских формирований на линии боевого соприкосновения резко ухудшилось на фоне успехов российских военных. Об этом 10 декабря заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Edgar GutiÃ©rrez/Global Look Press

«Уже несколько недель как ситуация изменилась на намного худшую (для Украины. — Прим. ред.). Россияне сильно ускорились, отбивают территории и в Курской области, которые ранее заняли украинцы, в Донбассе и продвигаются вперед каждый день», — сказал он в эфире Radio Zet.

По словам Косиняк-Камыша, российские военные продвигаются гораздо быстрее, чем в 2023 году, добиваясь за один месяц больших успехов, чем за весь прошлый год.

Глава минобороны Польши отметил, что на этом фоне население контролируемой Киевом территории ощущает «огромную усталость» от вооружённого конфликта и всё меньше украинцев идут в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), где в последнее время участились случаи дезертирства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 декабря Telegram-канал «Военное дело» написал, что российские военные вошли в приграничье Сумской области. Отмечалось, что это произошло после освобождения населённого пункта Плёхово в курском приграничье.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 декабря заявил, что Вооружённые силы России до конца года добьют украинскую армию. После этого они наведут порядок на освобождённой от ВСУ территории, добавил он.

Британская газета The Guardian 4 декабря назвала ноябрь худшим месяцем с сентября 2022 года для украинских формирований. Отмечалось, что за это время ВСУ потеряли территорию размером с Нью-Йорк.