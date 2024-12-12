Вашингтон, 12 декабря, 2024, 07:37 — ИА Регнум. Выдвинутый избранным президентом США Дональдом Трампом кандидат на должность главы Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Патель заявил о намерении расследовать деятельность главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом Патель рассказал 11 декабря в подкасте Kash’s Corner.

GRAEME SLOAN/EPA/ТАСС Кэш Патель

«Американский народ должен получить ответ на этот вопрос, потому что это наши деньги. Это деньги налогоплательщиков. Я не знаю, как Конгрессу удаётся выходить сухим из воды. И Зеленский на свободе», — отметил Патель.

По его мнению, важно определить, каким образом руководство Украины использовало средства Конгресса США.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября украинская журналистка Диана Панченко заявила, что Украине требуется аудит в связи с тем, что большое количество поступающих с Запада средств разворовывается. По её данным, многие украинские благотворительные организации оставляют себе 30% получаемой с Запада помощи. Есть и такие, которые присваивают себе все поступающие средства. В результате в общей сложности не менее 50% денег на Украине разворовывается. От этого воровства страдают простые украинцы. Журналистка отметила, что необходимо выяснить, кто присвоил деньги и где они спрятаны.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов 10 ноября заявил, что в офисе Зеленского идёт оперативная зачистка документации, связанной с военными расходами Украины. Чиновники пытаются замести следы воровства и других махинаций.

По мнению Рогова, избранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность, начнёт ревизию военных поставок на Украину.