Киев, 11 ноября, 2024, 17:25 — ИА Регнум. Украине требуется аудит в связи с тем, что большое количество поступающих с Запада средств разворовывается, заявила 11 ноября украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.

Иван Шилов с ИА Регнум

«Нам нужен аудит!» — написала Панченко.

По её данным, многие украинские благотворительные организации оставляют себе 30% получаемой с Запада помощи. Есть и такие, которые присваивают себе все поступающие средства. В результате в общей сложности не менее 50% денег на Украине разворовывается. От этого воровства страдают простые украинцы.

Журналистка отметила, что необходимо выяснить, кто присвоил деньги и где они спрятаны.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Совет ЕС проинформировал о создании специальной комиссии по борьбе с коррупцией на Украине и с хищениями западной помощи. Отдельное подразделение должно было быть создано в Киеве.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, арестованный на Украине по подозрению в госизмене, 20 октября заявил, что все цели, которых киевский режим пытался достичь с 2014 года, оказались пшиком. Страна погрязла в коррупции и русофобии.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов 10 ноября заявил, что в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского идёт оперативная зачистка документации, связанной с военными расходами Украины. Чиновники пытаются замести следы воровства и других махинаций.

По мнению Рогова, избранный президент США Дональд Трамп, вступив в должность, начнёт ревизию военных поставок на Украину.