Москва, 24 ноября, 2024, 15:53 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-28НМ смешанной тактической группы поразил пехоту и опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области, сообщило 24 ноября Минобороны РФ.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Экипаж армейской авиации на вертолёте Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанёс удар авиационными ракетами по личного составу и опорному пункту ВСУ в приграничном районе Курской области», — сказано в публикации оборонного ведомства.

В Минобороны также добавили, что удар по силам противника был нанесён по координатам наводчика.

Потери формирований противника на курском направлении за сутки составили более 260 бойцов, сообщило 24 ноября Минобороны РФ. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 35 310 военных.

Министерство обороны России 23 ноября опубликовало в Telegram-канале видео с ударом расчёта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по украинскому истребителю МиГ-29 на аэродроме ВСУ в Днепропетровске.

Как передавало 4 октября ИА Регнум, российский истребитель Су-34 с помощью авиабомб нанёс удар по опорному пункту и личному составу ВСУ в Курской области. Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.