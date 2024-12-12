Дамаск, 12 декабря, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Партия арабского социалистического возрождения («Баас»), правившая в Сирии более 60 лет, приостановила деятельность в республике, которая находится под контролем вооружённой оппозиции. Об этом 11 декабря сообщило партийное издание Annahar.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Приостановить партийную работу и деятельность во всех формах и аспектах до дальнейшего уведомления», — указано в решении центрального руководства «Баас», оно подписано заместителем генерального секретаря партии Ибрагимом аль-Хадидом.

Партия обязалась передать принадлежавшее ей вооружение, технику и транспорт министерству внутренних дел переходного правительства Сирии. Иное имущество и денежные активы предполагается передать под надзор министерства финансов и министерства юстиции.

Кроме того, согласно решению, состоится роспуск партийного аппарата, его сотрудники вернутся на предыдущие места работы, в различные учреждения и ведомства. Частный университет «Аш-Шам», учредителем которого была партия «Баас», перейдёт под управление министерства высшего образования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 8 декабря Министерство иностранных дел России сообщило, что Башар Асад решил оставить пост президента Сирии и покинул республику, дав поручение мирно передать власть. После этого он и его семья прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.

В этот же день источник в Кремле рассказал, что сирийская вооружённая оппозиция гарантировала безопасность российских военных баз на территории Сирии. Он уточнил, что российская сторона всегда призывала к поискам политического решения кризиса в Сирии, исходя из потребности возобновить диалог сторон под эгидой ООН.

10 декабря исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед Аль-Башир сделал заявление, что состав временного правительства в стране полностью сформирован.

Россия несколько лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, заявлял ранее президент РФ. При этом ещё в 2015 году президент РФ Владимир Путин отмечал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», потому что данная проблема является внутренним делом Дамаска. Вместе с тем российская сторона всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

Сейчас армия России сосредоточена на успешном достижении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все цели будут достигнуты.