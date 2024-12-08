Дамаск, 8 декабря, 2024, 21:03 — ИА Регнум. Сирийская вооружённая оппозиция гарантировала безопасность военных баз РФ в Сирии, сообщил 8 декабря журналистам источник в Кремле.

Минобороны РФ/ТАСС

«Российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооружённой сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии», — сказал источник в разговоре с «РИА Новости».

Собеседник журналистов подчеркнул, что Москва всегда призывала к поискам политического решения кризиса в Сирии и исходила из потребности возобновить диалог сторон под эгидой ООН. Кроме того, источник отметил, что российские власти надеются на продолжение контактов во благо сирийских граждан, а также во имя развития отношений РФ и Сирии.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря стало известно, что сирийские войска покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция Сирии захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Также прекратил работу международный аэропорт Дамаска.

Президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть, сообщило Министерство иностранных дел РФ. МИД также проинформировал, что российские силы на военных базах в Сирии находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Кроме того, министерство заявило, что Москва находится в диалоге со всеми группировками сирийской оппозиции.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», поскольку указанная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.