Будапешт, 7 декабря, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Мирный договор по Украине не может быть заключён, пока в США не стабилизируется политическая ситуация с приходом к власти избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом в субботу, 7 декабря, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

Global Look Press/Ting Shen/Xinhua

«Мы живём в парадоксальной ситуации, когда речь идёт о конфликте России и Украины: мы никогда не были так близки к миру, и в то же время ситуация никогда не была столь опасной. Причина этого в том, что в сейчас в Америке есть два президента: действующий и избранный. Один хочет продолжить войну, другой хочет её прекратить», — указал он в публикации.

Политик выразил надежду на то, что Трамп после инаугурации сможет принести мир.

Как передавало ИА Регнум, премьер Венгрии был одним из первых, кто поздравил Трампа с победой на президентских выборах. Он назвал исход голосования «величайшим камбэком» в политической истории США и подчеркнул, что этот результат крайне важен для всего мирового сообщества.

10 ноября Орбан также заявлял, что победа Трампа на выборах президента США приблизила урегулирование конфликта на Украине не на шаг, а сразу на «семь миль». Премьер-министр добавил, что возвращение Трампа в Белый дом принесёт Венгрии избавление от экономических потерь и ненужных расходов, вызванных конфликтом на Украине.

После победы на выборах президента США Трамп заявил, что намерен не развязывать войны, а положить им конец. Ранее он неоднократно говорил, что для разрешения российско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа.

В этот же день американский телеканал CNBC, ссылаясь на прогнозы аналитиков, заявил, что Трамп после официального вступления в должность президента США, скорее всего, заблокирует американскую военную помощь Киеву.

Президент России Владимир Путин 7 ноября в ходе выступления на пленарной сессии XXI ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США. Президент РФ заявил, что готов вести дискуссию с Трампом и не считает «зазорным» позвонить ему первым.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться с предвыборными обещаниями. Представитель Кремля также заявлял, что перспектив улучшения отношений России и США пока нет. По его словам, отношения двух стран находятся на низшей точке в истории.