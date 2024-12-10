Москва, 10 декабря, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Вопрос со сбором ДНК уходящих на фронт военнослужащих нужно тщательно проработать, это хорошее предложение. Об этом 10 декабря заявил президент России Владимир Путин на заседании с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Станислав Красильников/РИА Новости

Во время заседания член СПЧ, глава АНО «Комитет семей воинов отечества» Юлия Белехова предложила, чтобы военные при подписании контракта сдавали ДНК-материалы.

«То, что вы сказали, тоже является очень важным для конкретных людей, для конкретных семей: и установление отцовства, и решение ряда других вопросов, в том числе материального характера, жилищных вопросов. Поэтому обязательно поручу соответствующим структурам, чтобы подумали о том, что вы предложили», — сказал Путин.

Он отметил, что такие тонкие вещи тем не менее защищают интересы тех, кто воюет и решает сверхсложные, тяжёлые и опасные задачи на линии боевого соприкосновения.

«Сдача ДНК, мне кажется, это хорошее предложение, но, разумеется, надо поговорить будет со специалистами, которые работают в этой области», — добавил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 6 декабря Путин поручил правительству РФ разработать план по повышению уровня трудоустройства участников СВО. Доложить о результатах этой работы будет необходимо до 1 марта 2025 года.

Российские власти утвердили целый ряд льгот и мер поддержки для участников СВО. Так, 23 ноября глава государства подписал закон о списании до 10 млн рублей долгов по кредитам участникам спецоперации. Это решение будет распространяться на принимающих участие в СВО военных, которые подписали контракт с Минобороны РФ с 1 декабря 2024 года минимум на 12 месяцев.