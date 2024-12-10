Дамаск, 10 декабря, 2024, 10:04 — ИА Регнум. Израильские танки были замечены в 20 км от сирийской столицы Дамаска. Об этом 10 декабря сообщил телеканал Al Mayadeen.

Nir Alon/Global Look Press

Таким образом, техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) покинула пределы буферной зоны, в которую ранее перебросили ряд подразделений. Войска оказались в населённом пункте Катана в 21 км от Дамаска.

По информации газеты Al-Watan, израильская армия передвигается на юге провинции Дамаск неподалёку от границы с Ливаном. Под контроль военных перешло поселение Хинех в 50 км от сирийской столицы. Также подразделения ЦАХАЛ подошли к подножию Хан эль-Шейх в районе Катна близ ливанской управы Рашайя.

Как передавало ИА Регнум, 9 декабря ЦАХАЛ нанесла удары по объектам сирийской армии в Дамаске и прибрежном городе Латакия. Целями ударов в столице стали центр управления радиоэлектронной борьбы и военный аэродром сирийских войск.

В тот же день премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что спорные территории Голанских высот навсегда останутся под контролем государства. Израиль своими действиями «меняет облик» Ближнего Востока, а также желает видеть другую Сирию, с которой сможет жить в мире, подчеркнул он.

Ранее Нетаньяху утверждал, что смена власти в Сирии произошла благодаря ударам израильских войск по ливанскому движению «Хезболла», поддерживавшего подавшего в отставку президента Башара Асада.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи призвал Совбез ООН принять меры по недопущению оккупации территории Сирии израильскими войсками. По его словам, Иран также направил предупреждения влиятельным сторонам в сирийских событиях по этому вопросу и призвал к предотвращению повторения подобных инцидентов.

10 декабря постпред России при ООН Василий Небензя отметил позитивный характер консультаций Совбеза организации по ситуации в Сирии. Вместе с этим дипломат отметил противоречивые заявления Израиля касаемо статуса Голанских высот.