Тегеран, 9 декабря, 2024, 23:37 — ИА Регнум. Совбез ООН должен принять меры по недопущению оккупации территории Сирии израильскими войсками. С таким призывом 9 ноября выступило представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

«Багаи осудил военное вторжение сионистского режима на сирийскую территорию в условиях, когда народ Сирии сталкивается с изменениями, вызванными сменой режима, назвал этот акт агрессии вопиющим нарушением Устава ООН и призвал Совет Безопасности ООН незамедлительно принять меры, чтобы остановить агрессию и привлечь оккупационный режим к ответственности», — сказано в заявлении МИД Ирана, опубликованном на сайте ведомства.

Багаи добавил, что Иран направил предупреждения влиятельным сторонам в сирийских событиях по этому вопросу и призвала к предотвращению повторения подобных инцидентов.

Как передавало ИА Регнум, израильские силы впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны в Голанских высотах. Израильские чиновники заявили, что Тель-Авив принял такое решение из опасений, что вооружённая оппозиция Сирии может взять под контроль военные объекты около Голанских высот, чтобы использовать их против Израиля.

9 декабря министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг заявил, что Дамаск уведомит Совет Безопасности ООН о том, что Израиль нарушил суверенитет Сирии, нанося удары по Дамаску и заняв территории на Голанских высотах.

В этот же день позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «навсегда» сохранит свой контроль над Голанскими высотами.