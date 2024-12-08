Тель-Авив, Израиль, 8 декабря, 2024, 16:07 — ИА Регнум. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 8 декабря, заявил, что смена власти в Сирии стала результатом ударов Израиля по Ирану и ливанскому движению «Хезболла».

Baz Ratner/AP/TASS

Заявления были сделаны на границе Израиля и Сирии, проинформировала канцелярия Нетаньяху.

«Сегодня исторический день в истории Ближнего Востока. Режим [президента Сирии Башара] Асада, являющийся ключевым звеном в оси зла Ирана, пал. Это прямой результат ударов, которые мы нанесли по Ирану и «Хезболле» — главным сторонникам режима Асада. Это вызвало цепную реакцию по всему Ближнему Востоку», — заявил премьер Израиля.

Нетаньяху также указал, что смена власти в Сирии открывает новые возможности для Израиля. Тель-Авив «протягивает руку дружбы» всем сирийцам, которые хотят жить в мире, но не даст враждебным силам укрепиться у границы, добавил Нетаньяху.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря сирийские военные покинули центр Дамаска. Вооружённая оппозиция захватила штаб-квартиру государственного телевидения. Международный аэропорт Дамаска прекратил работу, а из тюрьмы «Сейдная» отпустили всех заключённых.

Премьер-министр Сирии Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти. Вопрос о военном присутствии России в Сирии будут решать новые власти этой страны, сказал он. Национальная коалиция сирийских революционных и оппозиционных сил в свою очередь заявила о работе над передачей власти в Сирии переходному органу.

МИД РФ 8 декабря сообщил, что Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Москва находится в контакте со всеми группировками сирийской оппозиции и призывает все стороны решать вопросы политическим путём, отмечалось в заявлении.

Ранее Россия, Иран и Турция на протяжении нескольких лет проводили переговоры по Сирии в Астанинском формате. Переговоры были призваны закрепить действующий режим прекращения огня и организовать площадку для прямого диалога между правительством Сирии и оппозицией в соответствии с требованиями резолюции Совета Безопасности ООН, отмечалось в заявлениях.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», так как данная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой Организации Объединённых Наций в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы Российской Федерации сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.