Нью-Йорк, США, 10 декабря, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Консультации Совета безопасности ООН по ситуации в Сирии прошли позитивно. Об этом 9 декабря сообщил постпред России при Всемирной организации Василий Небензя.

Un.org Василий Небензя

«Совет, я думаю, был более или менее един в том, что касается необходимости сохранения территориальной целостности Сирии, обеспечения защиты гражданского населения», — сказал он.

Постпред РФ добавил, что в рамках консультации обсуждалась выработка окончательного документа. Вместе с этим Небензя отметил противоречивые заявления Израиля касаемо статуса Голанских высот.

«Сейчас мы не понимаем, какую именно часть Голанских высот он считает неотъемлемой частью Израиля, при этом нарушая буферную зону», — заявил он.

Ранее в этот же день представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи призвал Совбез ООН принять меры по недопущению оккупации территории Сирии израильскими войсками. Багаи добавил, что Иран направил предупреждения влиятельным сторонам в сирийских событиях по этому вопросу и призвал к предотвращению повторения подобных инцидентов.

Как передавало ИА Регнум, израильские силы впервые с 1973 года вошли на территорию Сирии за пределами демилитаризованной зоны в Голанских высотах. Израильские чиновники заявили, что Тель-Авив принял такое решение из опасений, что вооружённая оппозиция Сирии может взять под контроль военные объекты около Голанских высот, чтобы использовать их против Израиля.

9 декабря министр иностранных дел Сирии Бассам Саббаг заявил, что Дамаск уведомит Совет Безопасности ООН о том, что Израиль нарушил суверенитет Сирии, нанося удары по Дамаску и заняв территории на Голанских высотах.

В этот же день позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль «навсегда» сохранит свой контроль над Голанскими высотами.