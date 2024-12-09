Москва, 9 декабря, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Российские военные до конца 2024 года добьют Вооружённые силы Украины (ВСУ), после чего наведут порядок на освобождённой территории. Такое мнение 9 декабря высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Evgenia Novozhenina/AP/TASS Рамзан Кадыров

«Ещё чуть-чуть. До конца года добьём и потом наведём порядок», — сказал он в ответ на вопрос журналиста Александра Юнашева о том, сколько ВСУ ещё осталось воевать. Видеозапись слов Кадырова опубликована в Telegram-канале журналиста.

Как сообщало ИА Регнум, британская газета The Guardian 4 декабря написала, что ноябрь стал для украинской армии худшим месяцем с сентября 2022 года, так как за это время Киев потерял территорию размером с Нью-Йорк. Отмечалось, что контроль российскими военными над фронтовыми участками за год увеличился с 17,4% до 17,9%, а большая часть освобождённых ими территорий приходится на Донецкую Народную Республику.

Ранее из сводок Минобороны стало известно, что армия России освободила 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Курской, Запорожской и Харьковской областях. Группировки российских войск «Центр» и «Юг» освободили в ДНР 37 и 16 населённых пунктов соответственно, группировка «Север» — 14 населённых пунктов в приграничье Курской области. Группировка войск «Восток» освободила 12 населённых пунктов в ДНР и один — в Запорожской области, а группировка «Запад» — восемь населённых пунктов в ЛНР, ДНР и Харьковской области.

Глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 30 ноября заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский отказался спасти группировку ВСУ в Курахово. По его словам, Зеленский не отдал украинским формированиям на этом участке приказ к отступлению, чем обрёк их на гибель.