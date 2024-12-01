Москва, 1 декабря, 2024, 13:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ в течение осени 2024 года освободили 88 населённых пунктов в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Курской, Запорожской и Харьковской областях. Это следует из сводок Минобороны РФ, которые проанализировал ТАСС.

Станислав Красильников/РИА Новости

Группировка российских войск «Центр» за осенний период освободила 37 населённых пунктов в ДНР. Это Птичье, Кирово, Карловка, Скучное, Журавка, Заветное, Калиново, Гродовка, Новогродовка, Галицыновка, Мемрик, Украинск, Долиновка, Нелеповка, Мариновка, Михайловка, Крутой Яр, Красный Яр, Селидово, Новоселидовка, Николаевка, Цукурино, Горняк, Измайловка, Леонидовка, Вишнёвое, Кураховка, Вознесенка, Кременная Балка, Степановка, Волченка, Новоалексеевка, Ленинское, Ильинка, Новая Ильинка, Воровское и Новодмитровка.

Группировка войск «Юг» ВС РФ освободила 16 населённых пунктов в ДНР. Это Александрополь, Красногоровка, Серебрянка, Григоровка (около Селидово), Григоровка (около Серебрянки), Желанное Первое, Желанное Второе, Острое, Георгиевка, Островское, Верхнекаменское, Зоряное, Максимильяновка, Антоновка, Катериновка и Дальнее.

Российские военные из группировки «Север» освободили 14 населённых пунктов в приграничье Курской области. Это Апанасовка, Вишнёвка, Бяхово, Внезапное, Викторовка, Краснооктябрьское, Гордеевка, Снагость, Обуховка, Успеновка, Десятый Октябрь, Борки, Покровский и Новая Сорочина.

Группировка войск «Восток» ВС РФ освободила 13 населённых пунктов: Угледар, Водяное, Пречистовка, Доброволье, Золотая Нива, Шахтёрское, Новоукраинка, Максимовка, Ясная Поляна, Макаровка, Ровнополь и Раздольное в ДНР, а также Левадное в Запорожской области.

Подразделениями группировки «Запад» ВС РФ было освобождено восемь населённых пунктов: Макеевка и Невское в ЛНР, Новосадовое в ДНР, а также Вишнёвое, Кругляковка, Копанки, Колесниковка и Першотравневое в Харьковской области.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря украинское издание «Страна. ua» заявило, что в ДНР идут ключевые бои за Курахово. Отмечалось, что освобождение этого населённого пункта позволит российским военным зачистить промышленную зону в Курахово, после чего город падёт.

26 ноября глава комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что российские военные зачищают «огневой мешок», в который попали украинские формирования в районе Курахово. Он добавил, что украинские боевики под натиском ВС РФ бежали из нескольких населённых пунктов, отступив по направлению к Успеновке.