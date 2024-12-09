Стамбул, Турция, 9 декабря, 2024, 16:28 — ИА Регнум. Сирийской оппозиции необходимы хорошие отношения с Россией, так как последняя является очень важным игроком в мире. Об этом 9 декабря заявил член сирийского национального совета, который сейчас базируются в Стамбуле, Анас аль-Абда.

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«Думаю, что в будущем Сирия должна стремиться к хорошим отношениям с Россией, основываясь на обоюдных интересах российского народа и сирийского народа, российского государства и сирийского государства», — сказал он в беседе с RT.

Аль-Абда пояснил, что при формировании будущих отношений России и Сирии во главе угла должны находиться обоюдные интересы, что, по его мнению, является важным для обеих стран.

«Сирии необходима вся помощь, какую ей только могут оказать в мире. Больше половины нашего населения — или вынужденные переселенцы, или беженцы», — отметил представитель сирийской оппозиции.

По его словам, оппозиция Сирии сейчас пытается минимизировать число своих врагов и максимально увеличить число своих друзей.

«И Россия — это очень важный игрок в мире как на региональном, так и на международном уровне», — добавил аль-Абда.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря источник в Кремле рассказал, что сирийская вооружённая оппозиция гарантировала безопасность российских военных баз на территории Сирии. Он уточнил, что российская сторона всегда призывала к поискам политического решения кризиса в Сирии, исходя из потребности возобновить диалог сторон под эгидой ООН.

МИД России 8 декабря сообщил, что Башар Асад принял решение оставить пост президента Сирии и покинул республику, отдав указание о мирной передаче власти. Он вместе со своей семьёй прибыл в Москву, Россия предоставила им убежище.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 декабря заявил, что сохранение военного присутствия России в Сирии является предметом для обсуждения с будущими властями этой страны. Представитель Кремля уточнил, что РФ делает всё возможное, чтобы выйти на контакт с теми, кто может отвечать за обеспечение безопасности, а российские военные принимают все необходимые меры предосторожности.

Россия в течение нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Асадом в их борьбе с террористическими силами. Москва обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведутся самим сирийским государством, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства уточнял, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», потому что эта проблема является внутренним делом Дамаска. При этом российская сторона всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

Сейчас Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе специальной военной операции на Украине. Как неоднократно заявлял глава государства, все поставленные задачи будут выполнены.