Москва, 9 декабря, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Сохранение военного присутствия России в Сирии является предметом для обсуждения с теми, кто придёт к власти. Об этом 9 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Минобороны России/ ТАСС

По его словам, сейчас в Сирии наступил период нестабильности и трансформации.

«Поэтому, конечно, потребуется время, и потом потребуется серьёзный разговор с теми, кто будет облечен властью», — отметил спикер Кремля.

Песков также добавил, что российская сторона делает всё возможное, чтобы выйти на контакт с теми, кто может отвечать за обеспечение безопасности. Военные также принимают все необходимые меры предосторожности, подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря сирийская вооружённая оппозиция полностью взяла под контроль провинцию Латакия, где расположены российские военные базы. Отмечалось, что вооружённые силы оппозиции не вторгались и не намерены вторгаться на базы, которые продолжают функционировать в штатном режиме.

Днём ранее стало известно, что российские официальные лица находятся в контакте с лидерами вооружённой сирийской оппозиции, которые гарантировали безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии. Российские власти надеются на продолжение контактов во благо сирийских граждан, а также во имя развития отношений двух государств, подчеркнул собеседник.

В тот же день, 8 декабря, вооружённая сирийская оппозиция вошла в Дамаск. Сирийский премьер-министр Мухаммад Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти. Он уточнил, что вопрос о военном присутствии России в республике будут решать новые власти Сирии.

МИД России сообщил, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить свой пост и покинул страну, дав указание мирно передать власть. Он и его семья 8 декабря прибыли в Москву, Россия предоставила им убежище.