Нови-Сад, Сербия, 8 декабря, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Участники акции протеста из-за трагедии на железнодорожном вокзале в сербском Нови-Саде разлили перед входом в скупщину (городское собрание) красную краску, которая символизирует кровь. Подробности сообщил городской портал 021.

Илья Питалев/РИА Новости

Студенты и сторонники оппозиции 8 декабря провели минуту молчания в разных городах Сербии. После минуты молчания участники перекрыли улицу Жарка Зренянина, на которой находится городское собрание. Оппозиция предложила на заседании 3 декабря отправить в отставку мэра Милана Джурича, но большинство в скупщине проголосовало «против», несмотря на потасовку у входа.

На митинге собрались сотни горожан, написало издание. Всё это время собравшиеся дули в свистки, вувузелы и скандировали: «Ваши руки окровавлены».

На тротуаре протестующие красной краской написали: «Руки у вас в крови» и «Убийцы».

Участники акции также залили красной краской асфальт и несколько номеров проправительственного массового издания Informer. Затем демонстранты отправились мирным шествием к студенческому кампусу, чтобы поддержать протестующих там учащихся вуза.

План протеста состоит в том, чтобы оставить «красные сообщения городским властям».

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября в Нови-Саде обрушился бетонный козырёк на здании железнодорожного вокзала. Навес упал на людей в непосредственной близости от железнодорожной станции. Число погибших при обрушении козырька составило 14 человек. Ещё три человека пострадали.

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также обратился в высшую прокуратуру Нови-Сада и правительство Сербии с просьбой сурово наказать виновных в трагедии на железнодорожном вокзале.

Один из главных мостов через реку Дунай в Нови-Саде заблокировали 8 ноября участники акции протеста. После трагедии на железнодорожном вокзале протестующие требовали отставки руководства Сербии. В руках люди держали транспаранты с обвинениями властей. Протестующие красной краской изрисовали мост. Полиция не вмешивалась в происходящее.

Тысячи людей 5 ноября собрались на спонтанную акцию протеста после трагедии в Нови-Саде. Митинг начали с минуты молчания. В руках у демонстрантов были плакаты с обвинениями в убийстве в адрес властей.