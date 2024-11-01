Нови-Сад, Сербия, 1 ноября, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Из-под завалов, которые образовались в результате обрушения бетонного козырька на здании железнодорожного вокзала в сербском городе Нови-Сад, извлекли тела восьми человек. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич.

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«Из-под завалов извлекли восемь тел, два человека находятся в больнице, один в тяжёлом состоянии, ему должны ампутировать ногу», — привело его слова издание «Вечерне Новости».

Дачич отметил, что ещё два человека остаются под завалами и спасатели находятся с ними в контакте. В работах по устранению последствий обрушения принимают участие около 80 человек и задействовано много техники, им нужно время для разбора, добавил глава МВД.

Как сообщало ИА Регнум, в аргентинском городе Вилья-Хесель провинции Буэнос-Айрес 29 октября обрушилось десятиэтажное здание, в котором располагался отель Dubrovnik. Отмечалось, что в момент ЧП в здании находились от семи до девяти человек.

В Стамбуле 27 июня частично обрушился четырёхэтажный дом на улице Ядигар в микрорайоне Бахчелиэвлер Зафер. Здание было построено ещё в 1970 году. В западной части Стамбула 2 июня также произошло обрушение жилого дома, под образовавшимися в результате этого завалами остались люди. Позднее спасатели обнаружили живыми и достали из-под завалов несколько человек.