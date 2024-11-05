Белград, 6 ноября, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Тысячи людей собрались на спонтанную акцию протеста в связи с гибелью 14 человек при обрушении бетонного навеса во втором по величине городе Сербии Нови-Сад. Об этом 5 ноября сообщает портал оппозиционного издания Danas.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты в Сербии

Активисты оппозиционных движений накануне призвали граждан в соцсетях направиться шествием к зданию администрации города Нови-Сад. Протестующим предлагалось потребовать наказания всех, ответственных за реконструкцию вокзала, где произошла трагедия. Также участники акции протеста намеревались оставить следы красной краской, символизирующей кровь погибших, на зданиях администрации.

На протестную акцию собрались несколько тысяч человек, протест начался с минуты молчания. В руках у демонстрантов плакаты с обвинениями в убийстве в адрес властей.

«Требования демонстрантов: отставка премьера Милоша Вучевича (бывший мэр Нови-Сада — ред.) и действующего мэра Милана Джурича, задержание тех, кто напрямую несет ответственность за упущения при реконструкции вокзала, а также обнародование текста договора с китайскими компаниями-подрядчиками», — отмечает портал.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 1 ноября в Нови-Саде обрушился бетонный козырёк на здании железнодорожного вокзала. Навес упал на людей в непосредственной близости от железнодорожной станции. Число погибших при обрушении козырька составило 14 человек. Ещё три человека пострадали.

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также обратился в высшую прокуратуру Нови-Сада и правительство Сербии с просьбой сурово наказать виновных в трагедии на железнодорожном вокзале. Правительство Сербии объявило 2 ноября Днем траура по этой трагедии, а в Нови-Саде объявлен трехдневный траур.