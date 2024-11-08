Нови-Сад, Сербия, 9 ноября, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Один из главных мостов через реку Дунай в сербском городе Нови-Саде заблокировали 8 ноября участники акции протеста. После трагедии на железнодорожном вокзале протестующие требовали отставки руководства Сербии.

Иван Шилов ИА Регнум Протесты в Сербии

Ранее митингующие через соцсети призвали сторонников собраться на Варадинском мосту в 20:00 мск (18:00 по местному времени) и блокировать движение до полуночи. В руках люди держали транспаранты с обвинениями властей. Протестующие красной краской изрисовали мост. Полиция не вмешивалась в происходящее.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября в Нови-Саде обрушился бетонный козырёк на здании железнодорожного вокзала. Навес упал на людей в непосредственной близости от железнодорожной станции. Число погибших при обрушении козырька составило 14 человек. Ещё три человека пострадали.

Президент Сербии Александр Вучич выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также обратился в высшую прокуратуру Нови-Сада и правительство Сербии с просьбой сурово наказать виновных в трагедии на железнодорожном вокзале.

Тысячи людей 5 ноября собрались на спонтанную акцию протеста после трагедии в Нови-Саде. Митинг начали с минуты молчания. В руках у демонстрантов были плакаты с обвинениями в убийстве в адрес властей.