Нови-Сад, Сербия, 2 ноября, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Число погибших при обрушении козырька на вокзале в сербском Нови-Саде возросло до 14. Об этом 1 ноября сообщил президент страны Александр Вучич.

Predrag Milosavljevic/XinHua

«Из них нам пока не удалось выяснить личности пяти человек, восемь человек являются гражданами Республики Сербия, один человек — гражданином Северной Македонии», — процитировало главу государства агентство Tanjug.

Ещё три человека пострадали.

Президент выразил соболезнования родным и близким погибших. Он также обратился в высшую прокуратуру Нови-Сада и правительство Сербии с просьбой сурово наказать виновных в трагедии на железнодорожном вокзале. По словам Вучича, здание вокзала не ремонтировали порядка 60 лет.

Правительство Сербии объявило 2 ноября Днем траура по этой трагедии, а в Нови-Саде объявлен трехдневный траур.

Как передавало ИА Регнум, 1 ноября в Нови-Саде обрушился бетонный козырёк на здании железнодорожного вокзала. Навес упал на людей в непосредственной близости от железнодорожной станции. В работах по устранению последствий обрушения участвовали около 80 человек, задействовано много техники.

В российском посольстве отмечали, что обращений с просьбой о помощи от граждан России не поступало. Россия выразила соболезнования Сербии в связи с трагедией в Нови-Саде. Дипломаты пожелали скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате ЧП в административном центре Воеводина.