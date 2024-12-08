Москва, 8 декабря, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Государственный флаг Сирийской Арабской Республики 8 декабря сняли с флагштока над посольством Сирии в российской столице.

Алексей Майшев/РИА Новости

Здание расположено в Мансуровском переулке. Охрана у стен дипломатического представительства не усилена. Кроме того, можно заметить, что внутри посольства не горит свет.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря сирийские войска покинули центр Дамаска. Кроме того, президент Сирии Башар Асад ушёл в отставку и покинул страну. Он также дал указание мирно передать власть. Глава правительства Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил о готовности к передаче власти для обеспечения работы государственных институтов.

Россия на протяжении нескольких лет поддерживала власти Сирии во главе с Башаром Асадом в их борьбе с террористическими силами. Страна обязалась оказывать поддержку до тех пор, пока боевые действия ведёт само сирийское государство, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. При этом ещё в 2015 году глава государства указывал, что «мы не собираемся быть большими сирийцами, чем сами сирийцы», поскольку указанная проблема является внутренним делом Дамаска. Тем не менее Москва всегда выступала за нормализацию диалога между политическими и религиозными сирийскими силами и организациями, заявляя о необходимости вести максимально плодотворные переговоры под эгидой ООН в Женеве.

В настоящее время Вооружённые силы РФ сосредоточены на успешном выполнении целей, поставленных в ходе спецоперации на Украине. Как неоднократно заявлял российский лидер, все указанные задачи будут выполнены.