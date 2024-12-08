Москва, 8 декабря, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Позиция России по поводу ситуации в Сирии подробно изложена в соответствующем заявлении МИД РФ. Об этом сообщил журналистам в воскресенье, 8 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Что касается Сирии, то наша позиция изложена в соответствующем заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации», — отметил он.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков, которые утром вошли в Дамаск. Он добавил, что вместе с частью министров остаётся в стране, а местонахождение президента Сирии Башара Асада и министра обороны Али Махмуда Аббаса неизвестно.

8 декабря в МИД РФ заявили, что Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путём. Москва призвала все стороны сирийского конфликта отказаться от применения насилия и решать все вопросы политическим путём, а также сообщила о поддержании контакта со всеми группировками сирийской оппозиции.

7 декабря главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Хакан Фидан и Аббас Аракчи призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии. Министр иностранных дел РФ заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать сирийскую территорию. Главы МИД также призвали власти и законную оппозицию Сирии к диалогу.