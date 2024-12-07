Доха, 7 декабря, 2024, 15:49 — ИА Регнум. Позволять террористам захватывать землю в Сирии недопустимо, заявил в субботу, 7 декабря, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Anas Alkharboutli/dpa/picture-alliance/ТАСС

По итогам встречи в астанинском формате в столице Катара Дохе главы МИД России, Турции (Хакан Фидан) и Ирана (Аббас Аракчи) призывают к немедленному прекращению насилия в Сирии, сказал Лавров.

«Мы твёрдо подтверждаем наш посыл о территориальной целостности и суверенитете Сирии. Мы призываем к немедленному завершению военных действий и к началу диалога между правительством и законными оппозиционными силами», — заявил Лавров.

Министры подтвердили приверженность суверенитету Сирии, добавил глава МИД РФ.

«Недопустимо позволять террористической группировке брать под свой контроль территории в нарушение существующих соглашений, начиная с резолюции 2254 Совета Безопасности ООН, которая решительно подтверждает суверенитет, территориальную целостность и единство Сирии», — сказал Лавров.

Как передавало ИА Регнум, отряды боевиков в Сирии начали наступление на позиции правительственной армии в районе Алеппо 27 ноября. Террористы смогли захватить 13 населённых пунктов. Сирийская армия 29 ноября начала контрнаступление на боевиков в Алеппо и Идлибе. Власти ряда стран, в том числе США и Китая, призвали своих граждан покинуть Сирию.

3 декабря президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре обсудил ситуацию на сирийской территории с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер в ходе беседы указал на необходимость прекращения террористической агрессии в отношении Сирии.

Обозреватель ИА Регнум Леонид Савин в своей статье ранее отметил, что за действиями исламистов, пытающихся свергнуть правительство президента Сирии Башара Асада, стоит Турция с её интересами уничтожения военно-политических структур курдов, а в более широком контексте речь идёт о следовании стратегии неоосманизма и пантюркизма.