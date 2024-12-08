Москва, 8 декабря, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Россия призвала все стороны сирийского конфликта отказаться от применения насилия и решать все вопросы политическим путём. Это указано в официальном заявлении МИД РФ от 8 декабря.

YANG ZHEN/XINHUA/Global Look Press

«Обращаемся ко всем вовлечённым сторонам с убедительным призывом отказаться от применения насилия и решать все вопросы управления политическим путём», — отмечено в заявлении.

В ведомстве уточнили, что президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путём.

Министерство также сообщило о поддержании контакта со всеми группировками сирийской оппозиции.

Как передавало ИА Регнум, 8 декабря премьер-министр Сирии Мухаммед Гази Аль-Джалали заявил, что правительство ведёт переговоры с лидерами сирийских боевиков, которые утром вошли в Дамаск. Он добавил, что вместе с частью министров остаётся в стране, а местонахождение Асада и министра обороны Али Махмуда Аббаса неизвестно.

Агентство Reuters ранее предположило, что Асад мог покинуть страну. Ссылаясь на двоих неназванных высокопоставленных офицеров сирийской армии, агентство информировало, что он вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

7 декабря главы МИД России, Турции и Ирана Сергей Лавров, Хакан Фидан и Аббас Аракчи призвали к немедленному прекращению насилия в Сирии. Министр иностранных дел РФ заявил, что недопустимо позволять террористам захватывать сирийскую территорию. Главы МИД также призвали власти и законную оппозицию Сирии к диалогу.