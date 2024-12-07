Доха, 7 декабря, 2024, 17:26 — ИА Регнум. России безразлично, чем пытаются оправдать махинации после первого тура президентских выборов в Румынии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 7 декабря на пресс-конференции в Дохе.

EPA/ROBERT GHEMENT/TASS

Он прокомментировал срочное расследование ЕС о возможном вмешательстве России в румынские выборы.

«Нам глубоко всё равно, чем они там занимаются, пытаясь оправдать свои махинации», — сказал Лавров.

Ранее Румынское радио сообщило, что новую дату президентских выборов правительство страны объявят в начале 2025 года. Всю выборную процедуру повторят заново в связи с тем, что конституционный суд признал нарушения правового характера, сопровождавшие избирательный процесс.

Как сообщало ИА Регнум, основанием для отмены итогов первого тура президентских выборов в Румынии стал поток обращений, указывающих на нарушения в ходе предвыборной кампании. Перед этим Высший совет обороны Румынии рассекретил соответствующие документы.

24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией кандидат Кэлин Джорджеску набрал в первом туре 22,93% голосов, а оппозиционный политик Елена Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, — 19,16% голосов. Предполагалось, что второй тур выборов состоится 8 декабря.

Специалист по Румынии, историк, старший научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова в беседе с ИА Регнум отметила, что действия по аннулированию результатов первого тура президентских выборов в стране не похожи на демократическую процедуру. По её мнению, неизвестные документы, якобы указывающие на наличие фальсификаций на выборах, появились не без участия людей с «внутренними возможностями».