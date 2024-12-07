Москва, 7 декабря, 2024, 12:48 — ИА Регнум. Действия Конституционного суда Румынии по аннулированию результатов первого тура президентских выборов не похожи на демократическую процедуру, заявила специалист по Румынии, историк, старший научный сотрудник Сектора Восточной Европы ИНИОН РАН Татьяна Биткова корреспонденту ИА Регнум. По её мнению, неизвестные документы, якобы указывающие на наличие фальсификаций на выборах, появились не без участия людей с «внутренними возможностями».

ТАСС/EPA/ROBERT GHEMENT Независимый кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску

6 декабря Конституционный суд Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, который прошёл 24 ноября, где победу одержал «пророссийский» кандидат Кэлин Джорджеску. Это означает, что весь процесс президентских выборов начинается заново.

«Это не сильно похоже на демократическую процедуру. Тем более что действующий президент Румынии Клаус Йоханнис через день после первого тура выборов собирал высший совет обороны страны, где как раз шла речь о том, что были фальсификации, нарушения и есть документы, которые это подтверждают. Но в прессе, в СМИ не было никаких сведений об этих документах. И как будто тот, кто имеет какие-то внутренние возможности, всё-таки вытащил наружу вот эти документы, но нам их, возможно, не покажут. Тем не менее они и послужили основанием для такого решения Конституционного суда. Это может выглядит если не чудовищно, то как минимум странно», — заявила эксперт.

Такое решение суда не осталось без внимания прозападного кандидата в президенты Румынии лидера партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони. Она осудила его, заявив, что в стране была растоптана демократия, которую выстраивали 35 лет. По мнению Битковой, такие слова от Ласкони выглядят немного странно, ведь она заняла второе место по результатам первого голосования, а повторные выборы и вовсе дают шанс на победу. Тем более, как добавила историк, после решения Конституционного суда об итогах первого тура с нового голосования может быть снят Джорджеску, ранее одержавший победу.

«Да, Ласкони человек проевропейский, она председатель партии правоцентристской, либеральной. Но не известно ещё, кто именно будет противником Елены на новых выборах. Согласно экзитполам, действующий премьер-министр социал-демократ Йон-Марчел Чолаку имеет где-то около 23-25%, а это много. Есть ещё правые либералы, их теперь немало в лице «Альянса за объединение румын», лидером которого является Джордже Симион. Поэтому Ласкони не упускает возможность банально поднять себе рейтинг такими заявлениями о растоптанной Конституционным судом демократии», — рассказала специалист по Румынии.

По мнению Битковой, теоретическая победа Джорджеску на президентских выборах в Румынии не привела бы к тому, что страна стала бы сближаться с Венгрией или Словакией, которые демонстрируют адекватное отношение к России на фоне остальных стран Европейского союза. С Будапештом вообще отношения очень плохие, так как у них с румынами много разных нерешённых проблем, напомнила политолог. Она добавила, что, скорее всего, Джорджеску вёл бы более сдержанную политику.

«Решение Конституционного суда Румынии, полагаю, не вызовет массовых протестов. Кто будет протестовать? Тем, кто идёт за Джорджеску, нужно будет организовывать какие-то массы, которые будут держать флаг национализма. По-моему, сейчас не такой момент. Это личность весьма неоднозначная. Он говорил не только о том, что ему симпатична Россия, но также он хотел нового рассмотрения личностей которые связаны с холокостом, с участием в войне против Советского Союза, таких как маршал Антонеску и лидер железной гвардии Корнелиу Кодряну», — заключила эксперт.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов, а оппозиционный политик Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, — 19,16% голосов.

Чолаку, который не смог выйти во второй тур президентских выборов, ушёл в отставку с поста главы Социал-демократической партии (СДП) страны.

Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата выборов и не ждал его.