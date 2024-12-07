Москва, 7 декабря, 2024, 11:51 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) пытались убить сдавшихся в плен сослуживцев, ударив по ним FPV-дронами. Об этом сообщил пленный украинский военный Максим Красюха. Видеозапись 7 декабря опубликовало Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

Он рассказал, что сам сложил оружие и сдался в плен, когда увидел российских военных. По словам бойца ВСУ, они покормили его и дали попить.

«Когда пацанов (украинских военных. ― Прим. ред.) вели этих в плен <…>, то наши по ним ударили из дронов, из FPV. То есть они не хотели, чтобы они живыми сдались», ― процитировала Красюху «Газета.Ru».

Украинский военный также добавил, что, после прохождения комиссии в военкомате, его почти сразу без подготовки отправили на позиции. В его задачу входило эвакуировать погибших сослуживцев, которые остались лежать в лесопосадке. Красюха признался, что на полосе 150–200 м он насчитал их порядка 15–20 человек.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин сообщил 25 октября, что командиры подразделений Вооружённых сил Украины, которые попали в окружение российских войск в Курской области, расстреливают своих военных при первой же попытке сдаться в плен. Российский лидер добавил, что многие украинские военные сдались в плен ВС России, где с ними хорошо обращаются. Российские бойцы принимают украинских пленных, гарантируя им жизнь и безопасность, заключил президент.

Американский телеканал СNN, ссылаясь на украинских военных, сообщил, что командование ВСУ приказало подразделениям, действующим на красноармейском (покровском) направлении, уничтожать всех неустановленных лиц в связи с быстрыми темпами наступления российских войск. Такое распоряжение отдали из опасений перед российскими разведывательными группами.

4 декабря в Донецкой Народной Республике семь украинских военных отдельной президентской бригады ВСУ сдались в плен Вооружённым силам России. Они сложили оружие в Великой Новосёлке, когда на их позиции вошли российские бойцы.